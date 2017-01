Grupo vai atuar na análise de dados para ações contra violência no Rio – 08h18′

A Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro criou um grupo que reúne diferentes órgãos para produzir análises sobre a violência no estado. O ato do secretário Roberto Sá foi publicado no Diário Oficial do Estado.

O Grupo Integrado de Operações de Segurança Pública poderá assinar convênios com órgãos da União e de outros estados e funcionará no prédio do Centro Integrado de Comando e Controle.

O objetivo é subsidiar ações preventivas de repressão. A resolução considera necessário “promover a radiografia e a repressão à criminalidade violenta, relacionada à atuação das organizações criminosas atuantes no Estado do Rio de Janeiro e nas regiões de interesse nacional”.

Participarão do grupo policiais civis e militares, além de integrantes da Secretaria de Segurança. A estrutura terá um supervisor e um coordenador geral, que serão responsáveis por definir o funcionamento do órgão.

Fonte: Agência Brasil