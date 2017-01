Grandes desafios pela frente

Uma nova gestão se inicia, mas a cidade de Rondonópolis permanece com seus velhos dilemas. São problemas estruturais, que só podem ser solucionados ou amenizados com o bom funcionamento da Administração Municipal. A Câmara de Vereadores realizou a sabatina e aprovou as novas diretorias das duas principais autarquias de Rondonópolis: o Serviço de Saneamento Ambiental (Sanear) e a Companhia de Desenvolvimento (Coder).

Os desafios para essas autarquias são muitos. No caso da Coder, praticamente responsável pela manutenção da cidade, o seu novo gestor tem a responsabilidade de manter Rondonópolis limpa, com suas ruas e praças limpas, com árvores podadas e grama cortada, com o aspecto bonito que se espera. Além disso, tem também que solucionar o grave problema da malha viária da cidade, que por todos os cantos está cheia de buracos, com asfalto deteriorado. Enfim, tem muito trabalho, e também a obrigação de resolver as pendências financeiras, principalmente relacionadas aos direitos trabalhistas de seus mais de 400 funcionários.

Quando se fala do Sanear, a situação não é diferente. Lançamento de esgoto clandestino por todos os lados, lançamento de esgoto no Rio Vermelho pela própria autarquia, fazer o funcionamento pleno da Estação de Tratamento de Água II, que ainda está em fase de testes, acabar com as falhas na captação de água no Rio Vermelho que acabam provocando o desabastecimento de vários bairros, cuidar melhor dos poços e suas bombas para que não falte água em bairros, além de pôr em funcionamento o aterro sanitário para dar fim ao vergonhoso lixão da Mata Grande…

Trabalho não vai faltar, resta saber se os escolhidos vão dar conta do recado. No caso da Coder, um voto de confiança para o seu novo gestor, José Severino, o Nino. No caso do Sanear, uma segunda oportunidade para Terezinha Silva, já que em um passado recente, na primeira gestão de Pátio como prefeito, o seu trabalho à frente do mesmo órgão não foi de total sucesso e teve o resultado que todos conhecemos.

Enfim, as demandas da cidade são muitas e a população espera que Rondonópolis receba os cuidados necessários, que não seja uma cidade abandonada, que seja um lugar que deixa uma boa impressão aos seus visitantes e atenda os anseios de todos que vivem aqui.