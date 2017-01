Governo pernambucano apura fuga de presos de penitenciária de segurança máxima – 12h37′

Os quatro presos que fugiram, na quinta-feira (12), da Penitenciária de Tacaimbó, de segurança máxima, no agreste pernambucano, já foram recapturados. O último foragido foi encontrado no sábado (14). Robério Pessoa da Silva, 28 anos, foi recapturado pelo Grupo de Apoio Tático Itinerante (GATI) no município de Santa Cruz.

Os outros três presos, Josias Vieira de Souza, 38 anos; José Jefferson da Silva, 24 anos; e Edson Ramos de Oliveira, 51 anos, foram encontrados por policiais do 22º Batalhão de Polícia Militar (BPM) um dia depois de escaparem, nas proximidades da cidade de Casinhas, também no agreste.

De acordo com nota divulgada pela Secretaria Executiva de Ressocialização (Seres), um procedimento disciplinar foi instaurado para apurar as circunstâncias das fugas. O Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária de Pernambuco (Sindasp-PE) informou à imprensa que os presos escaparam depois de fazerem um buraco na parede da cela.

A Penitenciária de Tacaimbó, classificada como de segurança máxima, foi inaugurada em abril de 2016. Na época da inauguração, o governo divulgou que elementos como a uniformização e o videomonitoramento dos presos seriam diferenciais em relação a outros presídios do estado. São quatro alas com capacidade para 676 presos. A unidade, com cerca de 21 mil metros quadrados (m²), dos quais quase 9 mil m² de área construída, custou R$ 30 milhões.

A primeira fuga ocorreu ainda no ano passado, em novembro de 2016. Segundo o Sindasp-PE, Ronaldo Alves da Silva, 29 anos, escapou por causa de uma falha na construção do presídio.

Reunião em Brasília

O secretário de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco, Pedro Eurico, participa de reunião nesta terça-feira (17), em Brasília, com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, e outros secretários estaduais para falar sobre a situação do sistema penitenciário brasileiro. O encontro ocorre depois de massacres ocorridos em rebeliões no Amazonas, Roraima e Rio Grande do Norte.

Na última quarta-feira (11), o Batalhão de Choque da Polícia Militar entrou no Complexo Prisional do Curado, na zona oeste do Recife, para conter um início de tumulto depois de uma vistoria que apreendeu duas armas de fogo, 133 armas brancas, drogas e celulares. O motim não chegou a ser formado. De acordo com a Secretaria de Ressocialização, não há registros de rebeliões em curso no estado, onde há um quadro de superlotação nas penitenciárias.

Fonte: Agência Brasil