Governo do Rio paga hoje segunda parcela de salários de novembro – 06h43′

O governo do Rio de Janeiro pagará hoje (6) a segunda parcela do salário de novembro para os servidores que não receberam os vencimentos integrais do mês no ano passado. O valor será de R$ 1 mil. A previsão inicial era de que a cota fosse paga apenas na segunda-feira (9) e que teria o valor de R$ 342.

Segundo o governo, a antecipação e aumento do valor da cota foram possíveis devido ao aumento da arrecadação tributária no início deste ano. A primeira parcela do salário de novembro, no valor de R$ 316, foi paga ontem (5).

Com o pagamento da parcela de hoje, 67% dos servidores do estado terão seus salários de novembro integralmente pagos. Outras três parcelas estão previstas para este mês, nos dias 11, 13 e 17. O governo fluminense vem tendo dificuldades de pagar os salários dos servidores desde o final de 2015, devido a problemas orçamentários.

Fonte: Agência Brasil