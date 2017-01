Fuvest tem abstenção de 1,9 mil candidatos na segunda fase – 09h27′

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) informou que a abstenção ontem (8), no primeiro dia de provas da segunda fase, foi de 1.933 candidatos, ou 8,5% do total (20.936). Em 2016, a abstenção foi de 2.059 candidatos, o que correspondeu a 7,9% do total (23.908).

Este ano, a Universidade de São Paulo (USP) destinou 2.338 vagas para seleção pelo Sisu, o Sistema de Seleção Unificada. Os estudantes chamados para a segunda fase foram convocados para 37 locais de provas, sendo 21 na região metropolitana e 16 no interior do estado. A Fuvest é a forma de ingresso na USP e na Santa Casa.

Iluminismo

Na prova de ontem, os vestibulandos responderam a questões de português e fizeram a redação, que teve como tema o pensador Immanuel Kant e o iluminismo. Hoje (9), os candidatos fazem a prova com 16 questões de história, geografia, matemática, física, química, biologia e inglês.

Amanhã (10), os vestibulandos fazem a prova com 12 questões de duas ou três disciplinas, que variam conforma a carreira escolhida. As provas de habilidades específicas para os cursos de Artes Cênicas e Curso Superior do Audiovisual serão aplicadas entre os dias 11 e 13 deste mês.

Fonte: Agência Brasil