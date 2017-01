O Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, informou ontem ao Jornal A TRIBUNA que não há tempo hábil para repassar a administração do Hospital Regional de Rondonópolis para o Consórcio Regional de Saúde.

“A Secretaria de Estado de Saúde compreende a importância do Hospital Regional de Rondonópolis para os atendimentos na região sul mato-grossense. Dessa forma, já está aberto um chamamento público para contratação de nova Organização Social de Saúde (OSS), modelo que se adéqua a situação emergencial de troca gestão. A SES esclarece que os trâmites de mudança atual de administração para o Consórcio não dependem dela, e o processo para adequação jurídica do Consórcio é demorado e, lamentavelmente, não disponibilizamos de tempo hábil”, explicou.

De acordo com o Governo do Estado, está existindo o diálogo com gestores e com a comunidade, através de seus representes, onde se tem discutido um modelo de gestão que garanta eficiência e qualidade nos serviços prestados. Inclusive, repassou que já está pronto um novo modelo de serviços a serem contratados com a nova OSS, incluindo a previsão de serem implantadas na unidade cirurgias de alta complexidade em ortopedia e neurocirurgia.

Outra conquista importante para região, segundo confirmado pelo Governo do Estado, é que as cirurgias cardiovasculares de alta complexidade serão oferecidas pelo SUS na Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis. O serviço já foi habilitado e está apenas aguardando a contratualização pelo Município de Rondonópolis. A SES já garantiu a publicação da portaria para complementar as cirurgias de Toractomia.

O prefeito José Carlos do Pátio já havia declarado que defende a contratação de uma nova organização social de saúde para administrar o Hospital Regional de Rondonópolis, ou mesmo o Governo do Estado retomar a gestão da unidade. “Defendo estas duas hipóteses porque acho mais seguro para que não ocorra a descontinuidade dos serviços oferecidos pelo HR. Foi cogitado repassar a gestão da unidade para o Consórcio Regional de Saúde, porém entendo que não há tempo hábil para isso”, externou o prefeito.

A Sociedade Beneficente São Camilo, organização social de saúde responsável pela gestão do Hospital Regional, decidiu romper o contrato com o Estado no final do ano passado.