Escola e família: uma aproximação necessária

Este artigo tem o objetivo de explorar a questão do relacionamento entre família e escola no processo ensino- aprendizagem, pois a relação entre ambas mostra-se extremamente necessária. A interação entre a família e a

escola passou a ser foco de atenções da política educacional na atualidade, uma vez que a participação dos pais na educação dos filhos é entendida como decisiva para o sucesso da aprendizagem.

Vale dizer que o envolvimento da família não surgiu nos tempos atuais, porém é a partir do século XX que se passa a observar um maior envolvimento entre a família e a escola. Diante desta situação, o objetivo principal é investigar junto à teoria qual é o papel da família e escola no desempenho escolar das crianças. Como forma de atingir o objetivo almejado, o estudo estrutura-se primeiramente na família dos dias atuais, apresentando os tipos de famílias existentes na contemporaneidade, bem como suas responsabilidades educacionais na formação da criança.

Tais informações são primordiais para que se possa entender que cabe a família, independente de suas obrigações profissionais, algumas ações formativas voltadas, não somente para a construção de valores, mas de outras práticas essenciais para a formação da criança. Apesar dos entraves, a educação, tanto na família como na escola, não pode ser mecânica e arbitrária. É preciso ajudar a criança a encontrar significado no aprendizado, proporcionar-lhe uma abertura para a vida, a responsabilidade de educar não é apenas da escola, é de toda a sociedade, a começar pela família.

Assim, é possível constatar que a participação entre escola e família, são fatores predominantes de desenvolvimento educacional e comportamental da criança. A família desempenha um papel decisivo na educação formal e informal dos filhos, além disso, no seu interior são absorvidos os valores éticos e humanitários, e onde se aprofundam os laços de solidariedade e afetividade. É também em seu interior que se constroem as marcas entre as gerações e são observados valores culturais e criados os valores morais. A família tem a responsabilidade de: formar o caráter, de educar para os desafios da vida. É pouco provável que um professor possa ter sucesso em seu trabalho se não houver a colaboração dos outros profissionais da escola e a parceria da família. A falta de disponibilidade de tempo dos pais ou responsáveis para acompanhar o ensino-aprendizagem pode levar o aluno a um déficit de aprendizagem.

Outro ponto de suma importância é o dever de casa, se acolhido pelos pais ou responsáveis, pode ser uma forma de expressar atenção, carinho e disponibilidade para com os filhos incentivando-os à prática do estudo.

(*) Ronnie Aplinio Jacob é professor do Ensino Fundamental. E-mail: ronnie.jacob@hotmail.com