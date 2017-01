Em menos de uma semana, o Município de Rondonópolis teve o registro de cinco mortes violentas. O último caso aconteceu na madrugada de ontem (20), em um bar localizado na Avenida Brasil, bairro Cidade Alta, onde uma mulher de 21 anos foi morta com três tiros na região do tórax. A vítima, Aline Lorrayne Gomes da Silva, conhecida como “Aline do Lúcia Maggi”, era figura conhecida dos policiais da cidade, e tinha várias passagens. De acordo com informações de testemunhas colhidas pela Polícia Militar (PM) no local, vítima e suspeito estavam sentados no mesmo bar, em mesas diferentes, quando ele teria se levantado, dito palavras de baixo calão e atirado. A jovem morreu no bar, sentada na cadeira onde estava. Após o crime, o suspeito fugiu a pé.

Conforme noticiado pelo A TRIBUNA durante a semana, desde o último domingo (15) os homicídios registrados têm assustado a população. Somente no domingo, três pessoas foram assassinadas na cidade. No bairro Francisca Garcete, dois jovens foram baleados no período da tarde. Adilson Protazio Felizarti Fagundes (24) morreu na hora, e Lucas Alexssander Oliveira Miranda (20), chegou a ser socorrido por amigos, mas morreu a caminho do hospital. Eles foram baleados no meio da rua, por razões ainda desconhecidas. No mesmo dia, já no período noturno, o adolescente Matheus Alves Teixeira (16) morreu após ser atingido também por tiros na cabeça e nas costas, no bairro Padre Rodolfo. Ele tinha passagens pela polícia e, de acordo com a família, estava sendo ameaçado devido a uma rixa. Durante a semana, na quarta-feira (18), um jovem foi encontrado por policiais em uma estrada da zona rural, baleado na cabeça e agonizando. Ele foi socorrido mas morreu horas depois no Hospital Regional.

NÚMEROS

Quando comparados a cidades do mesmo porte populacional, os números demonstram como a violência segue grande em Rondonópolis. Em 2016, Presidente Prudente, cidade do interior paulista com 223 mil habitantes, teve o registro de 12 mortes pela Polícia Militar (PM). Já Rondonópolis, com estimativa pelo último censo do IBGE de 218 mil habitantes, registou 68 mortes. Vale lembrar que os números no Município estão em queda e, se comparado a anos anteriores, o índice é o menor desde 2012. A cidade teve quase 100 homicídios registrados em 2012, disparou para mais de 120 casos em 2013 e caiu para a média de 90 registros em 2014. Em 2015, o número foi reduzido para 76 e em 2016, para 68. Em 2017, no total, foram registrados oito homicídios, além de várias tentativas de homicídio. Apesar do aumento de efetivo das forças policiais e estrutura, bem como o grande número de operações realizadas na cidade, os números de crimes contra a vida ainda impressionam. Eles são atribuídos, em sua grande maioria, ao tráfico de drogas, disputa entre criminosos e a fragilidade das leis.