Doria assina primeiro convênio com o estado de SP para a área social – 14h33′

A Prefeitura de São Paulo assinou hoje (4) um convênio com o governo estadual que prevê o repasse de R$ 84 milhõe para a assistência social na capital paulista. Desse total, R$ 64 milhões são provenientes do Fundo Estadual de Assistência Social (Feas) e o restante é originário dos programas de transferência de renda Ação Jovem e Renda Cidadã.

De acordo com o prefeito João Doria, este é o primeiro convênio oficial da Prefeitura com o governo estadual e outros nove convênios devem ser firmados entre as duas esferas com anúncio previsto para a próxima semana. “A prioridade da nossa gestão é para os mais pobres e mais humildes. Portanto a área social é de fundamental importância. Ficamos muito felizes em poder assinar o primeiro convênio com o estado exatamente para o repasse de recursos na área social, que vai atender aquelas pessoas fragilizadas da nossa cidade”.

A estimativa é de que os recursos atendam 86 mil paulistanos em 224 serviços e ações socioassistenciais, como acolhimento para crianças, adolescentes, idosos e moradores em situação de rua, além dos Centros de Desenvolvimento Social Produtivo para Adolescentes, Jovens e Adultos.

Por meio do programa Ação Jovem e do Renda Cidadã serão destinados R$ 20 milhões aos beneficiários dos programas estaduais na capital paulista. Serão 6.132 jovens com idade entre 15 e 24 anos do programa Ação Jovem estimulados a concluir a escolaridade básica e a dar entrada no mercado de trabalho. No Renda Cidadã serão atendidos 14.758 famílias em situação de vulnerabilidade social, com renda per capita de um quarto de salário mínimo.

Para a secretária de Assistência Social, Soninha Francine, a assinatura do convênio tem um simbolismo muito forte que demonstra a importância e a prioridade da assistência e do desenvolvimento social. “Esse é o primeiro encontro entre a prefeitura e o governo e representa como deve ser a relação entre os entes federativos, mais do que republicana, amistosa, produtiva e propositiva. ”.

Segundo o governador Geraldo Alckmin, a boa sintonia e a parceria entre as duas administrações beneficia diretamente o cidadão. “Ficamos felizes porque fazemos primeiro pelo cidadão e porque fazemos por meio do governo local que está mais perto da população e pode fazer de maneira mais eficaz”. De acordo com Alckmin a parceria não é inédita, apenas está sendo reiterada.

Fonte: Agência Brasil