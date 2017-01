O deputado federal Adilton Sachetti (PSB) anunciou publicamente ontem, durante uma visita ao prefeito José Carlos do Pátio (SD), na Prefeitura de Rondonópolis que foi diagnosticado com câncer de próstata e, por isso, faz um alerta aos homens quanto a necessidade dos exames preventivos. “Irei passar por uma cirurgia até o final do mês e ficar livre deste câncer para poder tocar minha vida. Externo publicamente que estou com esta doença para que as pessoas, em especial aos homens, não tenham medo de fazer exames preventivos. Existe um preconceito do homem em fazer o exame do toque retal. Isso não envergonha ninguém, não tira pedaço e não vicia. É apenas um exame. Faço este tipo de exame regularmente e graças a isso agora posso tratar a doença no estágio inicial como uma doença mais simples que logo estarei livre dela”, disse o deputado.

No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens (atrás apenas do câncer de pele não-melanoma). Em valores absolutos e considerando ambos os sexos é o quarto tipo mais comum e o segundo mais incidente entre os homens. A taxa de incidência é maior nos países desenvolvidos em comparação aos países em desenvolvimento. Mais do que qualquer outro tipo, é considerado um câncer da terceira idade, já que cerca de três quartos dos casos no mundo ocorrem a partir dos 65 anos. O aumento observado nas taxas de incidência no Brasil pode ser parcialmente justificado pela evolução dos métodos diagnósticos (exames), pela melhoria na qualidade dos sistemas de informação do país e pelo aumento na expectativa de vida.