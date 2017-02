Foi sepultado por volta das 14 horas de ontem, no Cemitério da Vila Aurora, o corpo do pioneiro Juracy Teixeira de Souza, 84 anos, que faleceu por volta das 9h30 horas da manhã do último sábado (28), no Pronto Socorro de Cuiabá, na capital do estado de Mato Grosso em decorrência de falência múltipla dos órgãos, depois de dois meses internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O corpo foi velado na Loja Maçônica Estrela do Leste, na Vila Aurora.

Juracy Teixeira chegou a Rondonópolis na década de 1960 e fundou em 64 a Panificadora Pão Gostoso, localizada na Avenida Marechal Rondon esquina com Rua Afonso Pena. Também foi fundador da primeira lanchonete da cidade, chamada de Lanchonete Pão Gostoso, na Rua Fernando Correa da Costa, onde atualmente é o estacionamento do Banco Itaú.

O pioneiro deixou o casal de filhos Nairon Teixeira Souza e Nara Teixeira Souza, com quem residia em Cuiabá para tratamento de saúde há 11 anos. Além dos filhos, o pioneiro deixou quatro netos. A Panificadora Pão Gostoso funcionou em Rondonópolis até o ano de 2005. As atividades se encerraram após o pioneiro perder a esposa Genolina Mendonça de Souza.

Atualmente o prédio da primeira panificadora da cidade está alugado e ainda pertence a família do pioneiro, porém foi tombada com patrimônio histórico da cidade porque o local também já foi o primeiro cinema da cidade. Logo quando o cinema fechou, o prédio foi readaptado para funcionamento da primeira panificadora da cidade.