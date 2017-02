Uma audiência pública da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (ALMT), intermediada pelo deputado estadual Sebastião Rezende (PSC), marcada para o próximo dia 6 de fevereiro, às 19 horas, na Câmara Municipal de Rondonópolis, deve decidir, com a presença do prefeito, vereadores, representantes do Estado e sociedade civil organizada, o local onde será construído o Ganha Tempo do Município. A necessidade de uma audiência foi decidida após reunião realizada ontem (30), no Paço Municipal, com a presença da diretora-presidente do MT PAR, Maria Stella Lopes Okajima Conselvan, que discutiu os possíveis locais onde a obra do Ganha Tempo pode ser construída. Na reunião, não houve consenso sobre a localidade. As opções são o terreno em que ficava situado o antigo Posto de Saúde do Jardim Guanabara, ao lado da Câmara Municipal, ou então a área da antiga rodoviária de Rondonópolis, na região central. Em ambos os casos, os terrenos serão cedidos em forma de comodato para o Governo do Estado.

Conforme explicou o deputado estadual Sebastião Rezende, das sete unidades que serão construídas em cidades polo do Estado, apenas Rondonópolis ainda não tem a definição de sua área. “Nós precisamos trabalhar a possibilidade do Ganha Tempo, que é uma estrutura que vai abrigar quase 120 serviços, como lotérica, agência bancária, expedição de documentos e muitos outros serviços, o mais rápido possível. Nós precisamos definir o espaço, sair desse impasse, e a vontade é que ele seja construído em um local onde a gente possa instalar outros equipamentos, como biblioteca, dar uma área de lazer para a população de Rondonópolis”, disse. “Nos apresentaram duas áreas, o objetivo é chegar num acordo. Se for um projeto mais amplo, nesse caso a antiga rodoviária seria mais interessante. Já no Jardim Guanabara, daria certo para os serviços, um prédio para atender as 27 mil pessoas previstas por mês, mas, logo teríamos problemas com estacionamento, por exemplo. Por isso é importante essa discussão, pra chegarmos a um consenso”, completou o presidente da Câmara, Rodrigo da Zaeli (PMDB).

A diretora-presidente do MT PAR disse que no próximo dia 7 serão abertas as propostas de quatro empresas nacionais que concorrerão ao certame da obra. No dia 28 de março os contratos serão assinados, e as obras terão início em maio com previsão para começar as entregas a partir de dezembro deste ano. Após 15 anos sob administração do Estado, a obra passa a ser do Município, ou pode ter o contrato renovado com o Estado, se for o interesse da cidade.

“A ideia é que a Prefeitura nos envie dois oficios, um nos indicando quais são essas áreas que eles oferecem para instalação do Ganha Tempo, que nós precisamos analisar, já que existem critérios técnicos que precisam ser seguidos, como mobilidade, acesso, demanda e serviços complementares. E o outro que sugiro é com relação a utilização da área da antiga rodoviária para equipamentos públicos municipais também. Sabemos que o prefeito tem o interesse de ter uma biblioteca, teatro, estacionamento, terminal de ônibus… Pode ser uma projeto do Estado com a iniciativa municipal de equipamentos”, disse Maria Stella Lopes Okajima Conselvan.

Impasse sobre área de construção

Patrícia Cacheffo

Da reportagem

Localizada no coração comercial de Rondonópolis, com aproximadamente 10 mil metros quadrados e em área nobre, o terreno que abrigava a antiga rodoviária está sob a mira do Governo do Estado para a construção do Ganha Tempo. Contudo, o prefeito da cidade, Zé Carlos do Pátio (SD), não pretende entregar os dois mil metros quadrados solicitados pelo Estado, sem a garantia que serviços chegarão aos 8 mil metros restantes.

“Se o Governo, através dessa PPP [Parceria Público Privada], garantisse a construção do teatro, garantisse uma biblioteca pública, estacionamento, terminal de ônibus e o Ganha Tempo, ótimo, porque aquela área é do povo. Agora, o Estado vir aqui garantir só o Ganha Tempo, me deixa em dúvida. O que eu tô sentindo é que todos querem utilizar aquela área, mas, não pode ser uma utilização ínfima como o Estado vêm propor, tem que ter algo mais concreto pra nós, porque está em jogo a área mais nobre da cidade. E é lógico, uma área dessa tem que ser discutida com a CDL, Associação Comercial, com a população… Tem que ser uma área do povo”, disse Zé do Pátio, que lembrou que as outras cidades que vão receber o Ganha Tempo cederam terrenos de 1.500 e 2 mil metros quadrados. “Agora o Estado vêm propor a área Central, eu tenho dúvida. O Governo, nesse programa, tem como se juntar a iniciativa privada e fazer um investimento melhor”, completou o prefeito.

Sobre o questionamento, a diretora do MT PAR disse que ainda é cedo pra falar sobre isso. “Nós ainda não podemos falar em contrapartida, porque essa demanda de equipamentos públicos foi passada agora pelo atual prefeito; ainda é muito prematuro para falarmos sobre custo, viabilidade… Nós ainda estamos iniciando essa discussão”, disse Maria Stella.