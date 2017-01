A conclusão do asfaltamento da “Rodovia do Leite” (MT-459), entre São José do Povo e Nova Catanduva, na região de Rondonópolis, continua sendo um sonho para os pequenos produtores rurais e moradores da região. A conclusão da pavimentação do trecho pendente não tem previsão de acontecer. A rodovia, que tem 42 quilômetros e liga São José do Povo, Nova Catanduva, Nova Galiléia e Pedra Preta, teve suas obras de asfaltamento divididas em dois lotes.

O trecho entre Pedra Preta, Nova Galiléia e a localidade “Ponto Chique” foi inaugurado em 2014 pela empresa Tripolo. Já o trecho entre São José do Povo e Nova Catanduva, que também estava com obras de pavimentação pelo Estado, não foi concluído. O trecho inconcluso soma 21 quilômetros, sendo que apenas 5 quilômetros estão prontos, feitos ainda durante a gestão anterior.

Em abril do ano passado, a Secretaria de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso (Sinfra-MT) informou ao Jornal A TRIBUNA que a reprogramação financeira das obras da Rodovia do Leite estava sendo definida e, de acordo com o planejamento da Pasta, a retomada da pavimentação dessa estrada não tinha previsão de início.

Agora, questionada por nossa equipe se já existe um novo planejamento para a obra, a assessoria de comunicação da Sinfra repassou informações que mostram desconhecimento da realidade do local. Primeiro, informou que, caso a rodovia não fosse pavimentada, a obra seria de responsabilidade das Prefeituras, que recebem recursos do Fethab para este fim.

A reportagem entrou em contato novamente com a Sinfra, reforçando que o projeto inicial se tratava do asfaltamento total da rodovia e que o trecho entre São José do Povo e Nova Catanduva não teve a obra concluída. A Sinfra, por sua vez, respondeu que as obras de pavimentação na MT-459 contemplavam apenas 21 quilômetros de rodovia, sendo assim, a pavimentação não contemplaria a cidade de São José do Povo, conforme o contrato.

Assim o Jornal A TRIBUNA entrou em contato novamente com a Sinfra, questionando se não havia um equívoco quanto a informação repassada à reportagem, mas não foi respondido até o fechamento da edição.

O primeiro trecho de asfalto da “Rodovia do Leite” foi entregue pelo Governo do Estado em dezembro de 2014, com recursos do programa “MT Integrado”. Contudo, a conclusão do restante do trecho não teve recursos assegurados neste programa.

Do trecho que estava fora do “MT Integrado”, apenas 5 quilômetros foram finalizados, restando a promessa de que a nova gestão deveria concluir a obra, o que não aconteceu até hoje, mais de dois anos depois.