A empresa de transporte coletivo Cidade de Pedra, que opera na cidade há quase três anos com a concessão vencida (a título de contrato precário), informou ao prefeito José Carlos do Pátio (SD) e à Câmara Municipal que, em 90 dias, deixará de operar na cidade e mais de 200 trabalhadores serão demitidos. No dia 18 passado, a empresa protocolou na Prefeitura de Rondonópolis um ofício relatando a devolução do serviço dentro desse prazo, provocado pela grave crise financeira que enfrenta, onde vem sofrendo prejuízo há pelo menos cinco anos.

“Nestes últimos anos, o poder público vem se mantendo em silêncio diante das dificuldades que a empresa vem sofrendo na cidade, principalmente com a queda do número de usuários e a falta de atualização tarifária para manter o equilíbrio financeiro da empresa. Além disso, ainda vem crescendo as gratuidades do transporte e sempre que pedimos um reajuste da tarifa a Prefeitura concede apenas a metade do reajuste pleiteado”, disse o gerente-geral da Cidade de Pedra, Paulo Sérgio da Silva.

O gerente ainda explica que a empresa não suporta arcar com o déficit financeiro em operar em Rondonópolis. “No ano passado o grupo empresarial dono da Cidade de Pedra teve que injetar cerca de R$ 1,7 milhão, para fechar as contas como pagamentos de funcionários e fornecedores. Temos um pedido de reajuste da tarifa há mais de um ano, aprovado pelo Conselho Municipal de Trânsito e a Prefeitura não concedeu”, conta.

De acordo com Paulo Sérgio, a desistência da empresa operar na cidade não é devido a falta de abertura de uma nova licitação e, sim, pela falta de políticas municipais para manter o número de passageiros do sistema. “A cada dia o número de passageiros cai, porque uns compram motos ou carros ou encontram outras alternativas para se transportar. A decisão da diretoria da empresa é essa, acho muito difícil que seja revertida, mas estamos abertos para conversar, caso o prefeito tenha uma solução”, externou.

LICITAÇÃO DESERTA

Após quase três anos com a concessão do transporte coletivo vencida, a Prefeitura de Rondonópolis abriu no dia 12 de dezembro de 2016 a licitação para definir a nova empresa concessionária do serviço na cidade. No entanto, o processo ficou deserto. Nenhuma empresa apresentou proposta. Para o vereador Jailton Dantas (PSDB), o que talvez não atraiu concorrentes para o certame foram as exigências previstas no edital como, por exemplo, a disponibilização de ar-condicionado nos ônibus, construção de 150 novos abrigos para passageiros, construção de três terminais de integração, idade máxima da frota de oito anos de uso e sistema de bilhetagem eletrônica.