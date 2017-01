Chuva deixa São Paulo em estado de atenção para alagamentos – 17h27′

A forte chuva que atingiu a cidade de São Paulo no final da tarde de hoje (2) deixou várias regiões da cidade em estado de atenção e alerta para alagamentos. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), estão em estado de atenção as zonas leste, sul e sudeste, além das Marginais Pinheiros e Tietê.

De acordo com o CGE, há dois pontos de alagamento intransitáveis na região de Santo Amaro e um na Avenida Guarapiranga, em M’Boi Mirim, ambos na zona sul. Há potencial para queda de granizo e fortes rajadas de vento. “Por volta das 18h20, houve transbordamento do córrego Olaria, na Avenida Interlagos com a Avenida das Nações Unidas”. Com isso, o CGE informa que a subprefeitura de Santo Amaro passou para estado de alerta, o último na escala

A Defesa Civil da cidade também informou que houve queda de árvores nos bairros Campo Limpo, Sé, Casa Verde e Capela do Socorro.

Itanhaém

Uma mulher foi atingida por um raio ontem (1°), enquanto caminhava na praia, durante um temporal que ocorreu na cidade de Itanhaém, no litoral paulista. Segundo a assessoria de imprensa de Guarulhos, cidade onde ela mora, Taline Caroline Barbosa Campos está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso em estado grave e em ventilação mecânica.

Fonte: Agência Brasil