O cantor sertanejo Vagner Roberto Marinho, de 34 anos, conhecido como “Marinho”, morreu nesta quarta-feira (4), após se envolver em um acidente na MT-208, próximo a Nova Monte Verde (968 km ao Norte de Cuiabá). A vítima era integrante da dupla “Eduardo & Marinho”.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima dirigia uma caminhonete S-10 prata, que caiu de uma ponte, denominada “Ponte Torta”, e parou às margens de um riacho.

Com o impacto, o veículo ficou completamente destruído. Uma ambulância foi acionada, mas quando chegou ao local Vagner já estava sem vida. Ele estava sozinho no momento do acidente.

Marinho era natural de Alta Floresta e retornava da fazenda da família, quando teria perdido o controle do veículo.

O corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). As causas ainda serão investigadas pela Polícia Civil.