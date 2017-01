Após o registro de três mortes no último domingo (15) em Rondonópolis, a semana tem sido bastante agitada na cidade e de muito trabalho para a Polícia Militar (PM). Durante o dia de ontem (18), por exemplo, várias ocorrências policiais chamaram a atenção da população.

No Jardim Liberdade, uma mulher teve a casa invadida por um assaltante e sofreu uma tentativa de estupro. De acordo com as informações, a vítima relatou que estava dormindo, quando foi surpreendida pelo suspeito que arrombou a porta de sua residência e entrou anunciando o roubo. Em seguida, ele tentou a violentar, inclusive usando um travesseiro para tentar asfixiá-la. A vítima contou aos policiais que após luta corporal e, sem conseguir consumar a violência sexual, o homem acabou recolhendo alguns pertences da casa e fugindo. O mesmo homem é suspeito de invadir a casa do lado, pela porta dos fundos, mas fugiu quando percebeu a chegada da PM.

No período da tarde, um jovem que não foi identificado até o fechamento da edição foi encontrado por policiais em uma estrada da zona rural, baleado na cabeça e agonizando. Conforme as informações, ele estava caído na lateral de uma estrada que dá acesso à região das Três Pontes, no local que é conhecido como “mirante”. A polícia chegou até o local após o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) receber o chamado de um morador da região, dando conta que ao passar pelo local avistou o rapaz, que aparentemente já estava sem vida. Samu e PM se deslocaram para a região e localizaram a vítima, que com vida foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Rondonópolis em estado grave. No local, os policiais encontraram uma munição calibre .32.

Também em Rondonópolis uma chácara nas proximidades da área urbana foi invadida por bandidos, que fizeram um homem de 44 anos e sua esposa, além do proprietário do imóvel, um senhor de 60 anos, reféns por mais de 10 horas. O idoso também foi agredido. De acordo com as informações, dois suspeitos invadiram a casa, enquanto mais quatro indivíduos aguardavam no pasto. Os suspeitos levaram celulares e objetos do local. Uma camionete do proprietário também foi levada, mas abandonada em seguida e recuperada pela polícia. Nos três casos citados, ninguém foi preso.