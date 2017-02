A convocação dos aprovados no concurso público de Rondonópolis, que foi realizado em 2016, deve ainda ser alvo de muita polêmica e disputas judiciais. A comissão que representa os convocados pelo ex-prefeito Percival Muniz, cujo atual prefeito Zé Carlos do Pátio anulou o edital de convocação, está estudando qual medida judicial a ser tomada para defender as vagas conquistadas com a aprovação no concurso.

Em contato com a reportagem, Juliano Almeida, que faz parte da comissão que representa os aprovados, contou que no momento o grupo avalia qual a melhor medida. “Entendemos que o ato do prefeito é passível de observação jurídica, e entendemos que é nosso direito questionar judicialmente o ato. Vale lembrar que, apesar de a comissão ainda avaliar como vai proceder, várias ações na Justiça e denúncias ao Ministério Público foram feitas individualmente por aprovados no concurso”, contou.

Alegando diversas ilegalidades avaliadas pela equipe jurídica da Prefeitura de Rondonópolis e com o embasamento no princípio da autotutela, o prefeito anulou o edital de convocação dos 347 classificados convocados por Percival. “São várias leis que vedam a prática do ato de convocação. Além da lei eleitoral, a lei de responsabilidade fiscal também vedava tal atitude assim como o Código Penal”, justificou o procurador municipal Anderson Godoi.

Contudo, quem foi chamado não deve desistir tão fácil da vaga conquistada, e até mandados de segurança já foram impetrados na Justiça para garantir o direito que foi conquistado. Os convocados alegam que, apesar do concurso, a gestão tem insistido em contratar pessoas para trabalhar em vagas que seriam dos aprovados. Com isso, as denúncias estão sendo levadas ao MP, cujo promotor que cuida do caso está de férias, e deve retornar nos próximos dias para dar andamento ao caso.

ENTENDA O CASO

O chamamento dos convocados foi realizado no dia 15 de dezembro, mas o edital de convocação foi suspenso pela juíza, Cláudia Beatriz Scmidt, após pedido da equipe de transição do prefeito Zé do Pátio, no dia 25 de dezembro. A equipe da gestão anterior recorreu, e o desembargador da 4ª Câmara Civil, do Tribunal de Justiça, José Zuquim Nogueira, entendeu que a equipe do prefeito não tinha legitimidade para mover a ação. Essa atitude derrubou a liminar da juíza e não julgou o mérito, extinguindo assim o processo, momento em que o atual prefeito reviu o ato da administração anterior e decidiu anular o edital.