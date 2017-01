O agropecuarista Flávio José de Medeiros, de 54 anos, veio nesta semana a redação do Jornal A TRIBUNA para receber o seu aparelho smartphone que ganhou na promoção “Presente para o Assinante”. Há mais de dez anos, Flávio é assinante do A TRIBUNA. Mais informações na edição desta quarta-feira (11) do Jornal A TRIBUNA.