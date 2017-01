Agentes da Penitenciária Major Eldo de Sá Correa, a Mata Grande, em Rondonópolis, apreenderam na manhã de ontem (10), durante uma revista às celas, celulares e entorpecentes, após a realização de um “pente fino” na Cadeia Pública (Anexo da Mata Grande) e em um dos raios da unidade prisional. De acordo com as informações, este tipo de operação ocorre semanalmente, com o apoio do Serviço de Inteligência.

Durante a ação, foram apreendidos 12 celulares, carregadores e porções de entorpecentes, que de acordo com a investigação, seriam comercializados dentro da penitenciária. Esta é a segunda apreensão de celulares e entorpecente na Mata Grande somente esse ano. No dia 2 de janeiro, os agentes também localizaram 10 celulares e 300 gramas de entorpecentes.

Conforme as informações, desta vez, a inspeção ocorreu na ala verde do anexo, onde ficam os presos provisórios, nas celas cinco e seis, já na penitenciária, além de uma grande varredura no Raio 3 da unidade.