A cigarra é um inseto? Não sei,

O que sei é que canta tão bonito como se fosse um coro celeste,

Seu canto é minha paixão,

Acalma minha alma e o coração,

Canta pequeno bichinho,

Teu canto me traz boas recordações da minha terra natal

Terra de barro vermelho, terra do boi-bumbá,

Terra de coco babaçu, terra onde canta os mais lindos sabiás,

Canta cigarra você me encanta,

Eu volto ao meu mundo outrora cercado de alegria, minha doce infância,

Meus amigos, as brincadeiras de roda,

Tudo é saudade de um passado que não volta mais…

Canta cigarra, teu canto é mais lindo que muitas orquestras,

Tu és afinadíssima, pois teu dirigente é Divino,

Canta, canta para que o homem sinta saudade do teu canto, e deseja

Está em um lugar, onde as cigarras não mais morrerão.

Cantem todas as cigarras em cima do meu telhado,

Vocês têm a mais bela harmonia musical,

Façam-me adormecer como uma criança,

Sonhando com um amanhã onde as cigarras não mais morrerão,

Canta querido bichinho, através do teu canto eu vejo o país de norte a sul,

Centralizando o Nordeste como a terra do índio, terra do negro, do caboclo,

Matreiro onde se encontra os mais experientes vaqueiros,

Canta cigarra, mostra tua arte e técnica de combinar os sons,

Tua música é balsamo de vida, símbolo de fé, poesia do amor.

Muito além do pôr do sol está você cantando,

Teu canto é o mais puro calmante para o final de um dia,

É sossego para a noite, despertar do amanhecer, refrigério para um novo dia.

Canta cigarra e encanta o nosso Brasil com teu canto saudoso,

Mostrando ao mundo, o Brasil do forró, o Brasil do swing, o Brasil das serestas,

O Brasil dos clássicos e também do axé, o Brasil que é só nosso e de todas as notas.

Canta cigarra para o nascente, para o poente, canta de norte a sul,

Canta para todos os rincões, une teu canto às lágrimas dos sofridos cidadãos.

Teu canto me faz lembrar que tudo irá passar e, apesar do sofrimento, sou um grande sonhador.

(*) Ester Ribeiro é escritora, moradora em Manaus (AM), autora do livro Não Há Limites Para o Amor e tia do escritor Hermélio Silva, de Rondonópolis.