As férias acabaram para os atletas da Associação Atlética Rondonópolis Hawks, time de futebol americano da cidade. Depois de pouco mais de um mês sem atividades o retorno para a pré-temporada ocorre neste fim de semana, no centro de treinamentos da Vila Olímpica. Com duas competições confirmadas para esta temporada, o Campeonato Estadual previsto para iniciar em abril, e o Brasileiro no segundo semestre, o ritmo dos treinos promete serem intensos. Mais informações na edição deste domingo (22) do Jornal A TRIBUNA.