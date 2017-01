Deixe seu comentário

Mais colunáveis de grande expressão de nosso jet-set prestigiando, com muita elegância, a 15ª Feijoada Zoom, no Espaço Ideias. Na oportunidade, a culinarista Duda Aguiar caprichou nas iguarias, recebendo muitos elogios. Esse é mais um trabalho da Zoom, com parceiros e profissionais que justifica o sucesso. Nos bastidores contou com o capricho e dedicação do Viveiros e Floricultura Boa Esperança e Célio Corrêa, Mahogany, Fábio Marques (Clip Color), Dj Michel. Enfim, foi uma feijoada que causou e agradou a todos, como é de praxe. Veja os cliques do fotógrafo Alessandro.