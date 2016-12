Vítimas de chuva em Nova Friburgo recebem imóveis após 6 anos de espera – 09h58′

As últimas 220 unidades das 2.300 construídas em Nova Friburgo para os desabrigados das chuvas de janeiro de 2001 foram entregues ontem (23) pela prefeitura da cidade. Os imóveis foram construídos pela Secretaria Estadual de Obras através do Programa Minha Casa, Minha Vida, da Caixa Econômica Federal.

Em toda a Região Serrana, mais de 4.500 famílias perderam suas casas e tiveram que esperar a construção de unidades habitacionais públicas. O desastre deixou mais de 900 mortos e dezenas de desaparecidos, entre soterrados e pessoas levadas pelas enxurradas.

Essas últimas 220 residências foram construídas no conjunto Terra Nova, que tem mais de 2.100 apartamentos. Além da construção das unidades habitacionais, também foi feita uma macrodrenagem na região do condomínio Terra Nova e a canalização do Córrego dos Afonsos.

