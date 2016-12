O vereador Thiago Muniz (PPS) declarou ontem que a ponte sobre Rio Vermelho, no final da Avenida Lions Internacional, prevista para ser entregue à população amanhã (23), é a maior obra que a cidade está recebendo nos últimos 10 anos, assim como a criação do Parque da Seriema. “Sem dúvida, estes são os maiores projetos da história de Rondonópolis que trazem uma melhor perspectiva turística e econômica para a cidade”, reforçou o vereador.

Na avaliação de Thiago Muniz, a conclusão dos dois projetos está esbarrando em vários obstáculos que precisam ser superados. “Este é o momento de todas as esferas do Poder se unirem para o bem da cidade, pois obras como a nova ponte, com uma via de acesso para a BR-364, passando pelo lindo parque, é uma demonstração de desenvolvimento de uma cidade que é a segunda maior economia do Estado. A população merece obras como estas que, além de contribuir para a engenharia do trânsito, ainda é mais um atrativo de lazer para a população”, avaliou o vereador.

O prefeito Percival Muniz pretende liberar para o uso da população, na noite de amanhã (23/12), o complexo da nova ponte sobre o Rio Vermelho e da Avenida Beira Rio, na região da Vila Goulart.

Ele prefere não chamar de inauguração, mas de liberação para uso. Segundo o prefeito, uma liminar proferida pela Justiça, neste mês, não atingiu essas duas obras, mas somente as obras do prolongamento da pavimentação entre a Avenida Poguba e a BR-364 e posteriormente uma nova determinação judicial para apagar as luzes da ponte, não impedindo a passagem de veículos pela nova estrutura.