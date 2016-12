Vendaval deixa capital catarinense em situação de emergência – 12h34′

A cidade de Florianópolis ainda está em situação de emergência, decretada neste domingo (4) pelo prefeito César Souza Junior. A capital catarinense foi atingida por ventos que chegaram a 118 quilômetros por hora na noite de sábado (3) e na madrugada de ontem. Segundo a prefeitura, o vendaval é o maior ocorrido nos últimos 10 anos na cidade.

A Defesa Civil do município registrou cerca de 135 quedas de árvores, um deslizamento de terra na Rua da Represa, no Morro do Quilombo, e vários destelhamentos de casas. O sul da ilha está entre os bairros mais prejudicados. A expectativa da prefeitura é que a normalização da cidade possa levar até 10 dias.

De acordo com o Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina, a ventania foi causada pela ação de um ciclone (sistema de baixa pressão) na área oceânica, próximo ao litoral. O fenômeno climático “manteve o vento de sudeste e sul, intenso e persistente, deixando o mar muito agitado”.

Fonte: Agência Brasil