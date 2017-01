V PRÊMIO APLAUSO BRASIL DE TEATRO 2º SEM. 2016 – MELHOR ATOR COADJUVANTE

Pessoal vamos votar no ator guiratinguense Ataíde Arcoverde que concorre ao prêmio de melhor ator coadjuvante no 5º Prêmio Aplauso Brasil de Teatro da peça produzida por Jô Soares (Troilo e Créscida), no papel do impagável Térsito. Um homem do teatro, um homem do humor, um ser humano! Inacreditavelmente talentoso e humilde! Vote, entre no www.aplausobrasil.com.br e vamos prestigiar nosso artista da terra!