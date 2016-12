Unicamp divulga lista de aprovados na primeira fase do vestibular – 14h02′

A lista de aprovados na primeira fase no vestibular da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), divulgada hoje (13), pode ser consultada no site da instituição. Dos 67.143 candidatos que fizeram a prova, 15.390 passaram para a segunda fase.

A Unicamp oferece este ano 3.330 vagas em 70 cursos de graduação. Os vestibulandos podem consultar, também pela internet, os locais de prova da segunda fase, as notas de corte por curso e a tabela com a relação candidato/vaga. As notas obtidas na primeira fase estarão disponíveis na internet a partir de 21 de dezembro.

A segunda fase, composta de questões dissertativas, será realizada em três dias consecutivos: 15, 16 e 17 de janeiro de 2017. A prova de redação (com duas propostas de textos) e de língua portuguesa e literatura será no dia 15, a de geografia, história e matemática será aplicada no dia 16 e a de biologia, química e física será no terceiro dia, 17.

As provas de habilidades específicas para os cursos de arquitetura e urbanismo, artes cênicas, artes visuais e dança ocorrerão entre 23 e 26 de janeiro de 2017, em Campinas. A primeira chamada será divulgada em 13 de fevereiro.

Os exames serão aplicados nas cidades de Bauru, Brasília, Campinas, Guarulhos, Jundiaí, Limeira, Mogi Guaçu, Piracicaba, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba.

Fonte: Agência Brasil