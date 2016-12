Um meio ambiente melhor

Por onde tenho passado, nas visitas às escolas de nossa rede municipal, tenho abordado alguns temas extremamente importantes em se tratando do meio ambiente. Além de falar de algumas realidades e números estatísticos de nosso município e do estado, minha maior parte das falas é a respeito das práticas diárias realmente simples e eficazes que farão toda diferença.

Acostumamos com um dia a dia rotineiro e acabamos nem percebendo o que fazemos com nossa casa comum. Início abordando a temática da água, de maneira especial temos um comportamento interessante e local em relação a água. Veja só, não temos um hábito de economizar este precioso recurso pelo simples fato de termos em abundância aqui em nossa região e no estado.

Quando temos algo em fartura, não nos preocupamos com sua possível falta. Agora você pega casos como o do estado de São Paulo onde alguém que vê um morador lavando a rua com mangueira ele é denunciado, pois os moradores de lá vivem um grande racionamento, casos de lugares na região Nordeste, onde chove uma vez por ano, aquele povo faz festa ou quando vem um caminhão pipa no interior das cidades. São pessoas que dão um valor muito especial e o tratam com mais riqueza que o próprio ouro.

Isso tudo é sinal da forma como temos o recurso hídrico em várias regiões, e aqui, mais específico em Rondonópolis, não há um grande incentivo para a economia de água, porém estamos começando a perceber alguns fatores preocupantes como, por exemplo, nosso Rio Vermelho que há muito tempo não deixa de aparecer o assoreamento no meio do seu leito, mesmo com as chuvas já chegando, a imensa quantidade de esgoto in natura jogada erroneamente por falha no sistema de tratamento e, com tudo isso acontecendo, ainda não voltamos nosso olhar ao tamanho do problema que vem por aí.

Precisamos realmente iniciar um grande trabalho de conscientização no que diz respeito à água e começar a agir e não ficar pensando que teremos em abundância por toda vida. A prática de reutilizar a água da máquina de lavar roupas pra limpar a área ou molhar plantas, tirar os equipamentos da tomada antes de dormir que não tem necessidade de ficarem ligados, entrar no chuveiro e ligar rapidamente e desligá-lo, e após isso ensaboar o corpo e depois liga pra enxaguar, enfim são atitudes que se adotarmos teremos uma economia de água e energia.

Outra temática extremamente importante é a do lixo. Sabiam que em média cada habitante gera cerca de 1,04 kg de resíduos/dia, isso mesmo, precisamos urgentemente adotar medidas de cuidado com o lixo que produzimos e não fazer do ambiente que vivemos um enorme lixão a céu aberto. A coleta seletiva em nossa cidade já existe, porém precisamos divulgar ainda mais este trabalho que já é executado em muitas cidades do Brasil e não exige custo algum, apenas queremos selecionar o lixo para praticidade de trabalho, manejo e finalização.

Incentivar grupos de coleta e cooperativas para reciclagem. A temática das áreas verdes de nossa cidade também é algo extremamente preocupante pois cada vez mais com a expansão habitacional há uma necessidade de expandir e acabar com áreas verdes e necessitamos de ajuda das ONGs ambientais para garantir o verde tão rico que Rondonópolis tem, senão iremos acabar como a cidade de São Paulo, que acabou com suas áreas verdes e mataram o rio Tiete devido ao desmatamento de suas áreas de preservação ambiental.

Por fim, menciono um grande carma entranhado na história de nosso estado que são as queimadas, as velhas práticas dos focos de fundo de quintal ou não, acabam prejudicando não somente o solo que fica deteriorado quimicamente, mais também a saúde humana que debilita nossa respiração, além de ser crime. Deixo a seguinte pergunta pra cada um pensar, será que Rondonópolis é uma cidade sustentável? .

(*) José Olavo Pio é engenheiro civil, professor universitário e empresário