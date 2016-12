O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas dos Transportes Terrestres de Rondonópolis (STTRR), Luiz Gonçalves da Costa, está alertando os usuários do transporte coletivo da cidade que o serviço será suspenso amanhã (2). “A empresa Cidade de Pedra não pagou a primeira parcela do 13º salário dos trabalhadores que deveria ser quitada até ontem (30). Além disso, continua alegando dificuldade até em honrar a folha de pagamento do mês. Diante desta situação, nesta sexta-feira, vamos trancar os portões da garagem da empresa. A orientação é para que as pessoas que precisam do transporte coletivo se preparem para buscar transporte alternativo para ir ao trabalho ou à escola”, antecipou o sindicalista.

No dia 22 de março deste ano, o sindicato fechou os portões da Cidade de Pedra e os trabalhadores cruzaram os braços. Os usuários foram pegos de surpresa sem a prestação do serviço porém, na manhã do mesmo dia, o protesto foi suspenso porque a empresa assinalou que pagaria a folha em atraso mediante a decisão da Prefeitura de Rondonópolis em aceitar o reajuste da passagem, que acabou acontecendo.

Agora, neste mês de dezembro, a empresa reivindica novo aumento da passagem para R$ 3,70 valor que, conforme o sindicato, já tem a aprovação do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito.

De acordo com Luiz Gonçalves, novamente, a empresa está alegando a necessidade de reajuste da passagem para ter condições de arcar com a folha de pagamento.