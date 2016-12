MULTA PARA QUEM COMPARTILHAR FOTOS DE MORTOS I

Um projeto que tramita na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) estabelece multa para quem compartilhar fotos ou vídeos de pessoas mortas ou acidentadas nas redes sociais. A proposta já foi aprovada em primeira votação e deve voltar ao plenário da Casa de Leis no início do ano que vem, após o retorno dos parlamentares. O objetivo do projeto, de autoria do deputado Wancley Carvalho (PV), é evitar a exposição das vítimas e das familias, além do mal-estar que esse tipo de conteúdo geral.

MULTA PARA QUEM COMPARTILHAR FOTOS DE MORTOS II

Em junho do ano passado, após a morte do cantor sertanejo Cristiano Araújo, fotos do corpo do artista foram compartilhadas na internet e causaram polêmica, assim como ocorreu após a tragédia que matou 71 pessoas na queda do avião da Chapecoense. Nas redes sociais, houve uma campanha para que ninguém compartilhasse fotos ou vídeos das vítimas do acidente.

TAQUES VAI BUSCAR A REELEIÇÃO, AFIRMA VICE I

O vice-governador Carlos Fávaro (PSB) afirmou, em Cuiabá, que o governador Pedro Taques (PSDB) deve ser candidato à reeleição em 2018. De acordo com ele, até as próximas eleições, o tucano vai conseguir entregar o Governo em condições que irão “viabilizar” sua reeleição. “Ele [Taques] vai apresentar em 2018 um mandato com grandes conquistas para o Estado. Eu tenho certeza que isso vai viabilizá-lo a cumprir um outro mandato após a eleição”, disse à imprensa.

TAQUES VAI BUSCAR A REELEIÇÃO, AFIRMA VICE II

Questionado se acompanhará Taques em mais uma candidatura, Fávaro desconversou. “Não cabe agora decidir. Vice é a ultima coisa a ser escolhida lá no dia da convenção”, respondeu, rindo. Fávaro avaliou que a gestão de Pedro Taques deixará um “legado importante” para a Baixada Cuiabana, citando o Pronto-Socorro de Cuiabá e obras de infraestrutura viária.

VG ADOTA CLÁUSULA ANTICORRUPÇÃO I

A prefeita de Várzea Grande, Lucimar Campos (DEM), editou decreto que prevê uma “cláusula anticorrupção” para todas os contratos de aquisições e locação de bens e contratações de serviços no Poder Executivo Municipal. A medida visa, segundo a chefe do Executivo várzea-grandense, “realçar os princípios da ética, transparência e lisura no trato com a coisa pública”.

VG ADOTA CLÁUSULA ANTICORRUPÇÃO II

O decreto acentua as exigências do artigo 3º da Lei Federal no 8.666/1.993, que prevê isonomia, economicidade e sustentabilidade. “Na realidade os princípios éticos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, não precisariam de um decreto já que estão na Constituição Federal e deveriam estar constantemente na conduta de todos que lidam com o poder público, mas como se faz necessário ressaltar e impedir que haja qualquer tipo de abuso, nada mais imperioso do que criar mais mecanismos de controle para todos”, disse a prefeita.