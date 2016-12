O vereador Thiago Muniz (PPS), em discurso feito ontem na Câmara Municipal, defendeu o nome do senador Wellington Fagundes (PR) para disputar a sucessão de Pedro Taques em 2018. “Há muito tempo a nossa cidade está abandonada pelo Governo do Estado. Por aqui, não temos mais o orgulho em dizer que o governo estadual firmou parcerias ou convênios em benefício da nossa cidade. Neste sentido, defendemos um nome para governar Mato Grosso e olhar por Rondonópolis”, afirmou o parlamentar.

De acordo com Thiago Muniz, o nome mais apropriado para assumir a chefia do Estado é o do senador Wellington Fagundes. “É um ótimo nome para gerir a administração estadual, pois tem dado atenção constante à nossa cidade desde que era deputado federal e agora senador. Também é um político que atende os outros municípios de Mato Grosso com obras e investimentos importantes sem qualquer distinção. Wellington Fagundes está preparado para concorrer como candidato a governador em 2018”, reforçou.

Nas eleições municipais deste ano, o PR de Fagundes estava no arco de alianças da coligação “Seguindo em Frente”, que tinha como candidato à reeleição o prefeito Percival Muniz (PPS), derrotado nas urnas por Zé Carlos do Pátio (SD). Após a derrota, Muniz vem se articulando para em 2018 sair candidato ao Senado e Wellington Fagundes a governador de Mato Grosso por uma mesma coligação.

Na segunda-feira (28), no ato de “liberação” dos 15 quilômetros de pavimentação em concreto da rodovia BR-364, que teve como anfitrião o senador Wellington Fagundes, soou para a maioria das pessoas presentes ao evento, como um aviso de sua possível candidatura ao Governo do Estado.

Ainda para este mês de dezembro, Fagundes cogita trazer a Rondonópolis o ministro dos Transportes, Maurício Quintella.