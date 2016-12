Por 6 votos a 3, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta terça-feira (7) manter o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), no cargo. A Corte decidiu por derrubar a decisão individual do ministro Marco Aurélio, que determinou o afastamento do senador.

Votaram pelo afastamento de Renan do cargo o relator, Marco Aurélio e os ministros Edson Fachin e Rosa Weber. Celso de Mello, Dias Toffoli, Teori Zavascki, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski e a presidente, Cármen Lúcia, foram contra. A decisão mantém Calheiros na presidência do Senado, mas ele não pode ocupar mais a linha sucessória presidencial. Mais detalhes você encontra em reportagem completa na edição desta quinta-feira (8) do Jornal A TRIBUNA.

Fonte: Agência Brasil