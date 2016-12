Sobre as magníficas araras de Rondonópolis

Como tantos que compõem a população de Rondonópolis, eu também sou um forasteiro vindo do Sul. Cheguei numa tarde de domingo, e passeando sem rumo pela cidade, eu imediatamente me deparei com bandos de araras-canindé (Ara ararauna) voando baixo, e vocalizando aqueles típicos “rraaah” e “kurioréc” audíveis a centenas de metros. Em pleno centro da cidade (!), com o sol onipresente do Mato Grosso escancarando a exuberância daqueles tons de azul e amarelo. Um imenso privilégio.

Decidi estudá-las naquele mesmo momento. Pesquisando a bibliografia disponível, descobri uma única pesquisa sobre populações urbanas dessas aves, uma dissertação de mestrado orientada pela professora Neiva Guedes, fundadora do Instituto Arara Azul. Propus esse tema de pesquisa em ecologia urbana ao biólogo João Fernando Coppetti Bohrer. Ele abraçou a ideia com igual entusiasmo, e nossa primeira providência foi visitar a professora Neiva, na sede de seu Instituto, em Campo Grande. Buscávamos conselhos e orientações. Também recebemos conselhos fundamentais do ornitólogo José Ignácio Aguirre, da Universidade Complutense de Madrid, por ocasião de sua vinda a Rondonópolis, para atividades de pesquisa no Mestrado em Geografia da UFMT.

Formulamos um projeto de pesquisa, com o qual João Fernando submeteu-se à Seleção do Mestrado em Geografia, em novembro último. Tendo sido aprovado em terceiro lugar, iniciamos a pesquisa. Nosso principal objetivo é compreender que recursos da flora urbana as araras utilizam. Vamos mapear as áreas verdes usados para nidificação e identificar que espécies são utilizadas para sua alimentação. Também vamos mensurar a qualidade das áreas verdes frequentadas por elas. Dados como a extensão dessas áreas, as espécies de arbustos e árvores presentes, a distância das vias de circulação de veículos e a densidade populacional dos bairros onde estão inseridas as manchas verdes, são informações de enorme aplicação no planejamento urbano.

Eu sempre repito aos meus estudantes que tornar as cidades mais amigáveis à vida silvestre é tão importante quanto o estabelecimento de áreas naturais protegidas. Ou em outras palavras: as cidades devem ser planejadas como espaços de conservação biológica. Como fazê-lo? Através de dois conjuntos de metas. O primeiro, indireto, visando diminuir a pegada ecológica urbana. Menos impactos urbanos de escala regional e global, menos extinção de biodiversidade. O segundo, direto, consiste em dar suporte à fauna silvestre, através de uma planificação da flora que abarque múltiplas escalas. Incrementar as árvores nas calçadas e praças, nos quintais, nas unidades de conservação urbana.

Mesmo pequenos fragmentos de vegetação, como as árvores de um jardim, têm capacidade de atrair a fauna silvestre. O que falta às cidades brasileiras é o conhecimento mais aprofundado sobre a diversidade biológica urbana. As informações sobre comportamento da fauna nas cidades alicerçam o planejamento, a gestão e a legislação. E essa é nossa ambição, ao estudarmos as araras de Rondonópolis: informar cientistas, gestores, legisladores e os cidadãos sobre como preservar e manter essas magníficas aves voando pela cidade. Embora tenha uma ampla distribuição geográfica, a arara-canindé está em declínio populacional ou desapareceu em muitos lugares, o que evidencia a importância do nosso estudo.

Em tempo: um feliz 2017 aos leitores do A TRIBUNA!

(*) Fabio Angeoletto é professor do Mestrado em Geografia da UFMT, campus de Rondonópolis