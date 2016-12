O Sindicato Rural de Rondonópolis realizou ontem, 12, no Parque de Exposições, a eleição da sua nova diretoria para o triênio 2017/19. Foi confirmada a chapa SindForte, presidida pelo empresário Aylon Gonçalo de Arruda; na vice-presidência, Lucindo Zamboni Junior; na secretaria, Tages Martinelli; secretaria de finanças, Michel Pagno. A chapa foi o resultado de um grande esforço de aglutinação das três correntes internas do sindicato e do próprio agronegócio: pecuária, agricultura e comércio setorial.

A Famato esteve representada pelo advogado Fábio da Silva Gomes, prestigiando o atual presidente do sindicato Francisco de Castro (Chico da Pauliceia) que acaba de ser eleito vice-presidente da Federação e, encerra sua gestão neste final de ano.

O presidente eleito Aylon Arruda, atual vice-presidente do sindicato tem como proposta de trabalho ampliar o número de associados, através de uma programação de eventos técnicos setoriais, objetivando o desenvolvimento da entidade, que hoje é o maior e mais influente sindicato do Sistema Famato, que aglutina o universo sindical mato-grossense.

De acordo com Arruda, o sindicato deve ampliar o número de cursos, de especialização destinado aos associados e produtores rurais, realizados em parceria com o Senar/Famato, de forma a contribuir com a formação de mão-de-obra destinada à produção rural e ao agronegócio.

O novo presidente do SR é administrador de empresas, com MBA em gestão empresarial. Arruda é filho de uma das mais tradicionais famílias de produtores rurais da região. Seu pai foi um dos pioneiros na criação extensiva de gado na região pantaneira.