Seis pessoas morreram hoje (29) em um acidente com um ônibus de turismo na BR-116, próximo a Poções, no centro-sul da Bahia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, 50 pessoas viajavam no ônibus que saiu de Arco Verde, em Pernambuco, em direção a São Paulo.

Por volta das 5h, o veículo saiu da pista e capotou às margens da rodovia. Ainda não há informações sobre as causas do acidente.

Fonte: Agência Brasil