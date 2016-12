Foi com uma goleada de 5 a 0 sobre o Santa Cruz que o São Paulo se despediu de um 2016 irregular, neste domingo, no Pacaembu. A vitória sobre o time pernambucano, que já havia sido rebaixado há três rodadas e teve um adeus melancólico, fez com que o Tricolor fechasse o Campeonato Brasileiro na 10ª colocação, com 52 pontos – a vaga na Copa Sul-Americana já estava garantida após a Chapecoense ser declarada campeã da competição continental. O Santa encerrou sua campanha na penúltima posição (19º), com 31 pontos.

Com uma camisa preta em homenagem às vítimas do trágico acidente do voo da Chapecoense, o Tricolor contou com gols de Chavez (dois), Luiz Araújo, Gilberto e David Neres para bater o Santa, que também lembrou da Chape ao vestir verde.

O São Paulo entra em período de férias e se reapresentará no dia 7 de janeiro, já com Rogério Ceni no comando do time. O primeiro compromisso será o Torneio da Flórida, nos Estados Unidos. O Santa Cruz iniciará no mesmo período a preparação para a temporada em que disputará novamente a Série B do Brasileirão, após apenas uma temporada novamente na elite do futebol nacional.

Primeiro tempo

O São Paulo precisou de apenas um ataque para abrir o placar. Com apenas um minuto de jogo, Chavez recebeu de Cueva, caiu pela esquerda e cruzou na medida para o jovem atacante David Neres mandar no canto direito de Luiz Miller: 1 a 0.

Com bastante espaço, o Tricolor criou mais duas boas chances logo após o gol, com Gilberto e Bruno. Sem nada a perder, o Santa Cruz apostava em contragolpes, mas não levava grande perigo. O segundo tento são-paulino era questão de tempo. Aos 29, Gilberto recebeu de Maicon e acertou um potente chute de direita no canto direito para fazer um golaço e abrir 2 a 0 para o São Paulo.

Sem conseguir articular suas jogadas, o Santa era presa fácil para o São Paulo, que jogava solto. Em um lance no qual o time tinha tudo para marcar o terceiro, o Tricolor acabou ficando com um homem a menos. Gilberto rolou para Cueva na área, e o peruano caiu após choque com Derley. O árbitro Paulo Schleich Volkopff interpretou como simulação e deu o segundo cartão amarelo para o meia do São Paulo.

Segundo tempo

O São Paulo voltou do intervalo partindo para cima do time pernambucano. Com domínio territorial, apesar de ter um a menos em campo, o Tricolor encontrava caminho livre pelos lados do campo. Foi pela esquerda que saiu o terceiro gol, aos 12 minutos. O argentino Chavez recebeu de João Schmidt em contra-ataque, dividiu com a zaga ao seu estilo, com bola batendo em todas as pernas possíveis, mas finalizou com classe, por cima do goleiro Miller: 3 a 0.

Em ritmo de treino, o Tricolor começou a desperdiçar uma chance atrás da outra. David Neres, Gilberto e Maicon poderiam ter ampliado o placar. Mas o quarto gol haveria de ser feito por Chavez. Aos 27, o centroavante obrigou Miller a fazer boa defesa. No rebote, Luiz Araújo foi mais rápido que o goleiro e rolou para nova tentativa do argentino, que acertou o ângulo.

Ainda havia tempo para o quinto gol. Aos 36, Luiz Araújo recebeu no meio-campo, arrancou e passou pelos dois zagueiros, Luan Peres e Walter Guimarães, antes de acertar um chutaço de pé esquerdo, no cantinho. Quase o Tricolor fecha a conta em 6 a 0. Mas a bomba de João Schmidt acertou a trave, aos 43.

Fonte: GloboEsporte.com