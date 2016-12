Assim como em várias cidades brasileiras, em Rondonópolis um grupo de pessoas se manifestaram a favor da Operação Lava Jato na tarde deste domingo (4). A manifestação foi organizada pelas redes sociais e as pessoas se concentraram em frente ao Shopping da cidade.

Os manifestantes cantaram o hino nacional e portavam cartazes contra o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), e com frases como “Fim do foro privilegiado”.