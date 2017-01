O Carnaval 2017, em Rondonópolis, já está sendo projetado sob a coordenação do professor Ubaldo Barros (PTB), vice-prefeito eleito na chapa de Zé Carlos do Pátio (SD). Segundo Ubaldo, a ideia é a realização de um evento custeado por meio de patrocínios da iniciativa privada.

“O nosso prefeito eleito, desde a primeira semana após as eleições, já começou a sua peregrinação em Brasília e Cuiabá para garantir recursos para a saúde e educação, dois grandes gargalos da nossa cidade. Já eu estou procurando trabalhar pelo esporte, cultura e lazer. Já que existe na cidade um clamor maior pela festa de carnaval, decidimos formatar um projeto para que em fevereiro de 2017 tenhamos o melhor carnaval da região e porque não dizer do Estado”, afirmou Ubaldo Barros.

Ele explica que os detalhes da Folia de Momo rondonopolitana serão divulgados em uma coletiva de imprensa prevista para o mês de janeiro, após a posse dos eleitos. “No entanto, já podemos informar que o Carnaval 2017 virá com uma nova roupagem, estrutura e local. Serão cinco noites com duas bandas de Salvador (BA) e dez bandas regionais, em dois trios elétricos: Demolisom e Papaléguas. Na execução do projeto, já temos representantes de vários segmentos envolvidos e profissionais gabaritados para fazer a melhor festa de carnaval da cidade. Também queremos dar oportunidade para as entidades assistenciais e clubes de serviço arrecadarem fundos por meio da proposta que estamos elaborando. Além disso, proporcionar para centenas de pessoas a oportunidade de renda extra, e claro, uma festa carnavalesca de cinco noites totalmente gratuita e segura”, antecipou o vice-prefeito eleito.