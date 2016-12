A 5ª Etapa do Campeonato Estadual de Jiu-Jitsu Esportivo, organizado pela FJJE-MT, Federação de Jiu Jitsu Esportivo de Mato Grosso, será realizada neste domingo (4), no Ginásio de Esportes Marechal Rondon, em Rondonópolis. A FJJE-MT foi fundada no dia 24 de Novembro de 2004, completando recentemente 12 anos de atividade ininterrupta com a realização de 5 etapas estaduais no Estado de Mato Grosso. Leia mais sobre o evento na edição deste sábado (3) do Jornal A TRIBUNA.