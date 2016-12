Rio tem sol forte e praias cheias na última semana do ano – 13h27′

Com a chegada do verão, o Rio de Janeiro tem dias de sol forte e altas temperaturas, com hotéis lotados e praias cheias. Nesta segunda-feira (26), apesar dos ventos com intensidade fraca a moderada, a sensação térmica deverá ultrapassar os 40 graus Celsius (ºC).

A massa de ar quente que predomina em toda a Região Sudeste do país mantém a temperatura elevada, e as previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para todo o estado são de céu aberto e tempo abafado. O Inmet prevê as temperaturas mínima e máxima entre 21 ºC e 37 ºC, com possibilidades de pancadas de chuvas isoladas em várias partes do estado, mas principalmente na capital.

Amanhã (27), segundo o Inmet, a temperatura mínima deve subir para 26 ºC e a máxima deve cair para 34 ºC. O dia mais quente da semana, no entanto, inicialmente está previsto para quarta-feira (28), quando a temperatura máxima deve chegar a 38 ºC.

As informações divulgadas pelo Alerta Rio, a partir de dados meteorológicos do Climatempo, também indicam para o Grande Rio uma semana ensolarada, com a temperatura máxima de 36 ºC e possibilidades de chuva no fim do dia, mas de forma rápida e isolada. Na Baixada Fluminense, há risco de temporais.

Virada do ano

Para a virada do ano, a previsão é de muito calor e céu claro. O meteorologista Almerino Marinho disse que não está prevista a entrada de frentes frias até pelo menos a virada do ano.

“Há uma massa de ar quente na Região Sudeste, um sistema de alta subtropical, que está bloqueando e impedindo a entrada de frentes frias na maior parte do Sudeste. A temperatura deverá permanecer alta até a virada do ano e portanto o réveillon do carioca será de muito calor e céu claro, embora possam ocorrer chuvas rápidas ao entardecer, uma característica da estação”, afirmou Marinho.

Para ele, no entanto, a alternância das condições climáticas será uma característica da estação para este verão, “principalmente em janeiro, que tende a ser um mês com pancadas de chuvas constantes ao longo dos dias”. “Já em fevereiro deverá chover pouco e o tempo se apresentará seco e com muito sol”, acrescentou.

Carnaval

Ao contrário dos últimos anos, o carioca terá neste verão temperaturas menos elevadas e dias mais chuvosos, inclusive com possibilidade de chuva durante o carnaval.

“Nos últimos dois a três anos, a estação foi de muita seca e as chuvas estiveram bem abaixo da média histórica. Isso não acontecerá este ano: depois de dois anos de seca, este será um verão em que as chuvas ficarão dentro da média histórica da estação”.

Fonte: Agência Brasil