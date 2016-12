Por 8 votos a 3 , o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quarta-feira (1º) aceitar denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) em 2013 contra o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), pelo crime de peculato. Com a decisão, o senador se torna réu na Corte pela primeira vez. Confira mais detalhes sobre o assunto na edição desta sexta-feira (2) do Jornal A TRIBUNA.