Após quase três anos com a concessão do transporte coletivo vencida, a Prefeitura de Rondonópolis abriu ontem a licitação para definir a nova empresa concessionária do serviço na cidade. No entanto, o processo ficou deserto. Nenhuma empresa apresentou proposta.

Segundo Leandro Junqueira de Pádua Arduini, presidente da Comissão de Licitação, caberá ao prefeito Percival Muniz (PPS) republicar o edital para agendar o processo para 30 dias após a publicação, ou revogá-lo, ficando a decisão de uma nova publicação para o próximo prefeito.

Para o vereador Jailton Dantas (PSDB), presidente da Comissão de Transporte e Trânsito da Câmara Municipal, o que talvez não atraiu concorrentes para o certame são as exigências previstas no edital como, por exemplo, a disponibilização de ar-condicionado nos ônibus, construção de 150 novos abrigos para passageiros, construção de três terminais de integração, idade máxima da frota de oito anos de uso e sistema de bilhetagem eletrônica.

“A situação do transporte coletivo foi bastante discutida na cidade, no entanto, as decisões deixaram para serem tomadas de última hora. O plano diretor precisa de alterações no tocante ao transporte urbano de passageiros. É preciso discutir mais a mobilidade urbana e procurar alternativas para solucionar vários problemas do setor e não fazer grandes exigências como as previstas no edital publicado”, pondera o parlamentar.