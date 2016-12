O prefeito Percival Muniz decidiu criar, através de um decreto, o Parque Municipal da Seriema, do outro lado da Ponte Aroldo Marmo de Souza, junto ao Rio Vermelho, na região da Vila Goulart. Estava tramitando na Câmara Municipal o projeto de lei número 283/2016, que propunha a criação do Parque da Seriema, mas houve decisão judicial, através de liminar, determinando sua retirada da pauta de votação.

O procurador-geral do Município, Daílson Nunes, explicou ao Jornal A TRIBUNA que a criação do parque ocorreu por meio de decreto, em função da Câmara Municipal não ter votado o referido projeto. Segundo ele, a decisão do Judiciário determinando a suspensão da votação do projeto se configurou como interferência de poderes. “Não é permitido que o Judiciário impeça o Legislativo de fazer leis”, justificou.

Conforme Daílson Nunes, a Câmara Municipal deveria ter votado o projeto inerente ao Parque da Seriema e, depois, entrado com pedido liminar para reverter a situação. “Seria revogada de imediato… [a decisão judicial para não votação da criação do parque]”, atesta. Ele respondeu que não teme uma nova decisão judicial contra o decreto assinado pelo prefeito. Caso haja uma decisão contrária ao decreto, afirma que será facilmente derrubada.

Daílson Nunes esclareceu que, diferente do entendimento do Ministério Público Estadual, nunca houve interesse do Município em criar uma unidade de conservação ambiental restritiva. “O prefeito quer uma área de preservação ambiental, mas que o povo possa usufruir dessa área, com espaços de lazer, esportes e contemplação”, explica. Inclusive, ele atesta que, quando a proposta do parque foi aprovada no Conselho Municipal de Meio Ambiente, o promotor Marcelo Vacchiano participou da votação.

A informação é que o decreto se trata de uma cópia fiel do projeto de lei número 283/2016. O parque criado tem uma área de 125,761 hectares, tendo o objetivo, entre outros, de propiciar o desenvolvimento de atividades de educação ambiental e de recreação, em contato com a natureza; estimular o turismo e o lazer; sediar edificações para uso público de pista de caminhada, quadras poliesportivas, campo de futebol, pontos de observação, ciclovia, entre outros equipamentos e infraestrutura necessários.

Baseado no projeto, o parque não poderá ser reduzido ou parcelado, cabendo a sua devida implantação e gestão à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma). A previsão é que os recursos provenientes do termo de acordo firmado entre o Município de Rondonópolis, a América Latina Logística (ALL) e o Ministério Público do Estado [cerca de R$ 7 milhões] serão destinados em sua integralidade à viabilização de projetos de infraestrutura do Parque Municipal da Seriema.

Atualmente, a área destinada ao Parque Municipal da Seriema é formada apenas por vegetação nativa, não podendo ser usada pela população. Com o dinheiro sendo reservado para estruturação do parque, a população finalmente vai poder fazer uso do mesmo, com espaços como pista de caminhada, quadras esportivas, entre outros.