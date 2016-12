O Programa de Pós-graduação em Educação (PPGEdu), vinculado ao Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS), da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Câmpus de Rondonópolis, lançou um edital com abertura de inscrição para o preenchimento de até sete vagas para o curso de Mestrado. As inscrições deverão ser feitas entre 23 e 25 de janeiro, na secretaria do Programa. A reportagem completa você confere na edição desta sexta-feira (16) do Jornal A TRIBUNA.