Polícia prende homem apontado como chefe do tráfico na Cidade de Deus – 12h53′

Suspeito de chefiar o tráfico na Cidade de Deus, na zona oeste do Rio de Janeiro, Edvanderson Gonçalves Leite, conhecido como Deco, 51 anos, foi preso na manhã de hoje (2) no Complexo da Maré, que fica na zona norte. A informação foi comunicada pela Polícia Militar nesta manhã.

Policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) fizeram uma operação hoje e encontraram Deco em uma casa na favela de Nova Holanda, no Complexo da Maré. O traficante era procurado pela polícia, e havia recompensa de R$ 30 mil por informações sobre ele.

A Cidade de Deus passou por intensas trocas de tiros há cerca de duas semanas, e sete moradores foram encontrados mortos em um fim de semana. Quatro policiais militares morreram com a queda de um helicóptero da PM que participava da operação. Ainda não há um laudo conclusivo sobre as causas da queda.

A favela recebeu operações policiais durante cerca de uma semana, e um mandado de busca coletivo chegou a ser concedido, para que a polícia pudesse fazer buscas em qualquer residência de quatro localidades da Cidade de Deus. O mandado foi suspenso em outra decisão, no plantão judiciário.

Operações também foram realizadas em favelas que seriam dominadas pela mesma facção que atua no tráfico de drogas na Cidade de Deus.

Aulas suspensas

A operação das tropas de elite da PM que resultou na prisão do traficante deixou mais de 6,3 mil alunos de escolas públicas da Maré sem aula. Deco estava escondido na Maré, que é dominada pela facção criminosa Comando Vermelho, a mesma que controla o tráfico de drogas na Cidade de Deus. Na ação de hoje, a polícia apreendeu grande quantidade de drogas e um fuzil automático.

Na rede municipal, 11 escolas, três creches e sete espaços de desenvolvimento infantil deixaram de funcionar por medida de segurança. As unidades atendem a 5.247 alunos. Na rede estadual, o Centro Integrado de Educação Pública (Ciep) Professor César Pernetta, com 946 estudantes, também não funcionou. Como a maioria das escolas do Complexo da Maré funciona em regime integral as aulas só serão retomadas na próxima segunda-feira (5).

Fonte: Agência Brasil