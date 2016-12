Polícia Militar já apreendeu 300 fuzis de criminosos este ano no Rio – 13h31′

Com a apreensão hoje (6) de um fuzil sofisticado, da marca Colt, pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), em operação na Comunidade do Barbante, Ilha do Governador, na zona norte do Rio, a Polícia Militar já tem 300 fuzis apreendidos, este ano, retirados de criminosos que atuam no estado.

Os fuzis são armamentos de alta letalidade, considerados armas de guerra, que podem atingir um alvo a mais de 2 quilômetros de distância. Em 2015, foram arrecadados com criminosos, 296 fuzis.

Os batalhões da corporação que fizeram as maiores apreensões são o batalhão de Irajá (49 armas), o Bope (43 armas) e o 9º batalhão de Rocha Miranda (23 fuzis), todos unidades militares instaladas no município do Rio. A Polícia Militar informou que esse armamento é utilizado por criminosos em confronto com as forças de segurança do estado, principalmente nos morros e nas favelas.

Fonte: Agência Brasil