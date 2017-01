O prefeito eleito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio (SD), confirmou ontem à reportagem que a ex-secretária de Saúde Marildes Ferreira, o vereador Milton Mutum e o advogado Ângelo Bernardino de Mendonça Júnior, o Júnior Mendonça, farão parte da sua gestão que começa no dia 1º de janeiro. Pátio, no entanto, preferiu não revelar os cargos que eles irão ocupar, nem mesmo se vão para o primeiro ou para o segundo escalão do seu governo.

No entanto, nos bastidores, comenta-se que o advogado Junior Mendonça pode ser indicado para ocupar a Coordenadoria do Procon, um órgão ligado à Procuradoria Geral do Município e que atua no atendimento à população abrangendo o universo das relações de consumo.

Já o vereador Milton Mutum pode retornar ao cargo de diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder), função que já ocupou em 2005 na gestão do hoje deputado federal Adilton Sachetti (PSB).

A experiência de mais de 30 anos de trabalho dedicados ao serviço público e o perfil técnico na área da saúde, podem credenciar Marildes Ferreira para novamente assumir a Secretaria Municipal de Saúde na gestão de Pátio.