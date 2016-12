Operação da PM no Complexo da Maré deixa um ferido e 4 mil alunos sem aulas – 13h18′

A Polícia Militar fez hoje (13) uma grande operação contra o tráfico de drogas no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro. Por medida de segurança, algumas escolas públicas fecharam as portas e mais de 4 mil estudantes ficaram sem aula.

Durante uma varredura na comunidade Nova Holanda, policiais militares do Batalhão de Ação com Cães apreenderam um revólver, uma granada e drogas. Houve confronto entre agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e suspeitos armados. Um homem foi ferido na ação e encaminhado ao Hospital Federal de Bonsucesso. Uma pessoa foi presa portando uma pistola automática.

Em outro ponto da comunidade, policiais apreenderam um fuzil e cerca de 120 quilos de maconha.

Fonte: Agência Brasil