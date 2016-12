Em Rondonópolis, sete pessoas foram presas nesta terça-feira (6) na Operação “Canindé”, deflagrada pela Delegacia Especializada de Combate ao Crime Organizado (DECO), da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso do Sul em conjunto com a Polícia Judiciária Civil (PJC) de Mato Grosso. A ação visa combater uma suposta quadrilha especializada em crimes de estelionatos aplicados na modalidade conhecida como “Golpe de Arara”. Mais informações na edição desta quarta-feira (7) do Jornal A TRIBUNA.